Ситуація на Кременчуччині за вихідні: пожежі, наркозлочини та домашнє насильство

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 287

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована, а кримінальна ситуація залишається стабільною. Протягом минулих вихідних надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що ситуація з відключеннями електроенергії поступово вирівнюється — застосовується погодинний графік відключення.

— На вихідних у деяких громадах району світло майже не відключали. Графік корегують в залежності від потужності, які Полтавщині виділяє НЕК «Електроенерго», — зазначив Олег Лєднік.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулих вихідних повідомляє про 4 пожежі, три з яких сталися у неділю, 18 грудня. Загорілося побутове приміщення у нежитловій будівлі на вулиці Ярмарковій в Кременчуці, дачний будинок у садовому товаристві «Маяк» в Кривушах та житловий будинок в Новій Знам’янці. Усі пожежі в неділю погасили вогнеборці ДСНС, постраждалих людей не було.

А от у суботу внаслідок пожежі в селі Горби Градизької громади загинула людина. 17 грудня рятувальники тричі виїжджали на повідомлення щодо короткого замикання в електромережах — двічі у Кременчуці (вул. Героїв Крут,17 та проспект Полтавський,183) та один раз у Горішніх Плавнях. На щастя, ці короткі замикання не призвели до послідуючого горіння.

Протягом минулих вихідних громадяни 16 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 10 з них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство. На дорогах району було затримано лише одного водія у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

У суботу поліцейські затримали 2-х осіб за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. За даними фактами відкриті кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).