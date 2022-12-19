Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
Кременчук, Надзвичайні новини

Ситуація на Кременчуччині за вихідні: пожежі, наркозлочини та домашнє насильство

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 287

 

Кримінальна ситуація в Кременчуцькому районі залишається стабільною

Загальна ситуація в Кременчуцькому районі в цілому спокійна та контрольована, а кримінальна ситуація залишається стабільною. Протягом минулих вихідних надзвичайних подій та резонансних злочинів скоєно не було.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він зазначив, що ситуація з відключеннями електроенергії поступово вирівнюється — застосовується погодинний графік відключення.

— На вихідних у деяких громадах району світло майже не відключали. Графік корегують в залежності від потужності, які Полтавщині виділяє НЕК «Електроенерго», — зазначив Олег Лєднік.

Кременчуцьке районне управління ДСНС серед подій минулих вихідних повідомляє про 4 пожежі, три з яких сталися у неділю, 18 грудня. Загорілося побутове приміщення у нежитловій будівлі на вулиці Ярмарковій в Кременчуці, дачний будинок у садовому товаристві «Маяк» в Кривушах та житловий будинок в Новій Знам’янці. Усі пожежі в неділю погасили вогнеборці ДСНС, постраждалих людей не було.

 

А от у суботу внаслідок пожежі в селі Горби Градизької громади загинула людина. 17 грудня рятувальники тричі виїжджали на повідомлення щодо короткого замикання в електромережах — двічі у Кременчуці (вул. Героїв Крут,17 та проспект Полтавський,183) та один раз у Горішніх Плавнях. На щастя, ці короткі замикання не призвели до послідуючого горіння.

Протягом минулих вихідних громадяни 16 разів викликали патрульну поліцію для приборкання осіб, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 10 з них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство. На дорогах району було затримано лише одного водія у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо нього склали адмінпротокол за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

У суботу поліцейські затримали 2-х осіб за правопорушення, пов’язане з обігом наркотичних засобів. За даними фактами відкриті кримінальне провадження за статтею 309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: ДСНС
Теги: Кременчуцька РВА ДСНС пожежі наркозлочин домашнє насильство
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 49 від 8 грудня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 48 від 1 грудня 2022

№ 47 від 24 листопада 2022

№ 46 від 17 листопада 2022

№ 45 від 10 листопада 2022

№ 44 від 3 листопада 2022

№ 43 від 27 жовтня 2022

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

Всі pdf

Вверх