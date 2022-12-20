Пів мільйона генераторів завезли в Україну цього року

У 2022 році в Україну завезли 510,3 тис. генераторів.
Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
За його словами, станом на сьогодні, 19 грудня, на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита завезли 235,9 тис. генераторів:
Раніше ми писали, що український бізнес не штрафуватимуть за зберігання пального до генераторів.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер