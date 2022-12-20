Пів мільйона генераторів завезли в Україну цього року

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 229

У 2022 році в Україну завезли 510,3 тис. генераторів.

Про це повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

За його словами, станом на сьогодні, 19 грудня, на пільгових умовах з застосуванням нульового ПДВ/мита завезли 235,9 тис. генераторів:

92% (217,3 тисячі) — юридичні особи.

8% (18,6 тисячі) фізичні — особи.

Раніше ми писали, що український бізнес не штрафуватимуть за зберігання пального до генераторів.