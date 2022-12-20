путін тричі відкладав початок повномасштабного вторгнення до України

путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький:
При цьому генштаб рф серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.
Крім того, українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів, які точно повідомляли «скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер