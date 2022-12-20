путін тричі відкладав початок повномасштабного вторгнення до України

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 525

російські військові були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби

путін тричі відкладав терміни початку вторгнення до України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький:

- За нашою інформацією, наступ востаннє переносили в середині лютого. ФСБ підштовхнула герасимова до вторгнення. росіяни були впевнені, що провели достатню підготовку, бо вклали в це величезні ресурси.

При цьому генштаб рф серйозно прорахувався в оцінці ситуації, оскільки російські військові частини були забезпечені продовольством, боєприпасами та пальним лише на три доби.

Крім того, українська розвідка отримувала багато інформації від місцевих жителів, які точно повідомляли «скільки окупантів перебувають у кожному населеному пункті та в якій саме вони будівлі».