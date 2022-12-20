У Кременчуці оновили роботу програми InfoBus

Сьогодні, 07:17 Переглядів: 83

У Кременчуці оновили роботу програми InfoBus. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Завдяки цій програмі кременчужани знову можуть відстежити рух маршрутних таксі та комунальних автобусів і тролейбусів. Дані про пересування потрібного пасажирам громадського транспорту оновлюються в реальному часі.

— Із технічних причин програма InfoBus деякий час не працювала. Зараз проблеми усунуто, налагоджено роботу всіх GPS-трекерів, — заявили у Кременчуцькій міській раді.

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