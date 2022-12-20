У Кременчуці оновили роботу програми InfoBus. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Завдяки цій програмі кременчужани знову можуть відстежити рух маршрутних таксі та комунальних автобусів і тролейбусів. Дані про пересування потрібного пасажирам громадського транспорту оновлюються в реальному часі.
Раніше ми писали, що з 7 жовтня заборонили акустичне насильство — вмикати музику в громадському транспорті.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер