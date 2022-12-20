У Кременчуці для дітей з інвалідністю та малозабезпечених сімей влаштували свято

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 185

У два етапи провели захід «Святий наш Миколай в гості до нас завітай»

У Кременчуці для дітей з інвалідністю та малозабезпечених сімей влаштували свято «Святий наш Миколай в гості до нас завітай». Захід від КЗК «Міський центр культури і дозвілля» відбувся у два етапи.

Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

17 грудня дитяче свято влаштували у Кременчуцькому міському товаристві людей з інвалідністю, а 18 грудня МЦКД завітав до дітей з малозабезпечених сімей та дітей переселенців у Євангельську церкву.

Дітки охоче брали участь в іграх, відгадували загадки та танцювали. А під кінець заходу Святий Миколай подарував кожному солодкий подарунок.

Нагадуємо, що у Кременчуці засяяла головна новорічна ялинка на площі Перемоги.