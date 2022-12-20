У Кременчуці для дітей з інвалідністю та малозабезпечених сімей влаштували свято «Святий наш Миколай в гості до нас завітай». Захід від КЗК «Міський центр культури і дозвілля» відбувся у два етапи.
Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
17 грудня дитяче свято влаштували у Кременчуцькому міському товаристві людей з інвалідністю, а 18 грудня МЦКД завітав до дітей з малозабезпечених сімей та дітей переселенців у Євангельську церкву.
Дітки охоче брали участь в іграх, відгадували загадки та танцювали. А під кінець заходу Святий Миколай подарував кожному солодкий подарунок.
Нагадуємо, що у Кременчуці засяяла головна новорічна ялинка на площі Перемоги.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер