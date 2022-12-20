Рекорд та феєричний матч: хокеїсти «Кременчука» розгромили «Берсерків»

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 169

Сьогодні, 19 грудня, хокеїсти Кременчука перемогли харків'ян та зберегли лідерство в чемпіонаті. Капітан Віталій Лялька, закинувши дві шайби й віддавши три асисти, зміцнив позиції в перегонах бомбардирів. Цікаво, що Віталій Лялька відзначився в усіх матчах проти берсерок.

«Кременчук» – «Харківські Берсерки» – 13:4 (4:0, 3:2, 6:2)

Шайби: 1:0 – Лялька (Крівошапкін, Сеник), 00:27. 2:0 – Сеник (Лялька), 03:07. 3:0 – Гніденко (Брага, Тимченко), 10:39. 4:0 – Брага (Гніденко, Тимченко), 15:04. 4:1 – Омельчук (Осадчий), 21:33. 5:1 – Андрющенко (Геворкян, Федоров), 24:49. 6:1 – Лялька, 27:26. 7:1 – Середницький (Абдуллаєв), 37:25. 7:2 – Кашевко (Абаджян, Наливайко), 38:17. 7:3 – Абаджян (Кленов), 42:44. 7:4 – Безуглий (більш.), 43:19. 8:4 – Брага (Тимченко, Гніденко), 46:24. 9:4 – Середницький (Глухов), 47:26. 10:4 – Матусевич (Лялька), 48:17. 11:4 – Єфимочкін (Абдуллаєв, Варава), 50:48. 12:4 – Крівошапкін (Лялька, Ісаєнко), 56:27. 13:4 – Андрущенко (Геворкян, Ігнатенко), 58:24

«Кременчук»: Макаренко; Матусевич – Ісаєнко, Лялька – Крівошапкін – Сеник; Ігнатенко – Кругляков, Тимченко – Гніденко – Брага; Максименко – Варава, Андрющенко – Федоров – Геворкян; Абдуллаєв – Глухов, Єфимочкін – Кривенко – Середницький. Тренер – Олександр Савицький; асистент – Дмитро Сумець

«Берсерки»: Дьяченко; Пруський – Наливайко, Абаджян – В. Мурин – Омельчук; Дм. Мельник – Мельников, Дерев’янко – Секірко – Безуглий; Горбунов – Кленов, Кашевко – Осадчий – Бондарцев. Тренер – Павло Легачев; асистент – Ігор Шаманський

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Наступний матч «Кременчук» зіграє з «Дніпром». Матч відбудеться 23 грудня у Калуші.