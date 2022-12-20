За минулу добу вогнеборці ДСНС на Кременчуччині погасили 4 пожежі – є постраждалі

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На День святого Миколая, 19 грудня, вогнеборці ДСНС погасили на Кременчуччині 4 пожежі. Нажаль, є постраждалі від вогню – двох людей госпіталізували.

Про пожежі повідомила пресслужба Кременчуцького районного управління ДСНС.

Вчора, 19 грудня, о 5.00 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу на території приватного домоволодіння в садовому товаристві «Маяк» поблизу села Кривуші. Вогнем охопило весь дачний будинок площею 18 квадратних метрів. Пожежу гасили працівники місцевої пожежної охорони села Піщане та рятувальники 16 державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встигли врятувати від вогню розташовану поруч з будинком альтанку.

Цього ж дня о 16.27 рятувальники отримали сигнал про пожежу в селі Нова Знам'янка. Вогонь охопив господарчу будівлю площею 10 квадратних метрів на території приватного домоволодіння. На гасіння пожежі направили працівників місцевої пожежної охорони та рятувальників 14 державної пожежно-рятувальної частини. До 17.05 вогонь вдалося погасити та врятувати від знищення розташований поряд з господарчою спорудою житловий будинок.

Увечері, 19 грудня, рятувальники ДСНС ще двічі виїжджали на гасіння пожеж.

О 22.30 до Служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу по провулку Бахмацькому у Кременчуці - загорівся занедбаний нежитловий будинок площею 90 квадратних метрів. На місце виклику було направлено рятувальників 16 державної пожежно-рятувальної частини. О 23.40 пожежа була локалізована та о 02.20 хв – повністю ліквідована. Нажаль, внаслідок пожежі постраждав 67-річний громадянин, який отримав термічні опіки та був госпіталізований. Причина виникнення пожежі встановлюється.

А о 23.35 рятувальники отримали повідомлення про загорання кабіни вантажного автомобіля на вулиці Київській в смт Градизьк. На місце події було направлено працівників місцевої пожежної охорони та рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального поста. Пожежа була ліквідована до 00.30. Вдалося врятовано від вогню вантажний причіп, проте, 48-річний водій отримав термічні опіки та був госпіталізований до лікарні. Причина виникнення загорання встановлюється.