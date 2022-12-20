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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині 57-річний чоловік провалився під кригу – місцеві викликали поліцію

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 179

 

Але він загинув на воді

На Полтавщині чоловік загинув на воді. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.

До відділу поліції №3 (м. Карлівка) звернувся мешканець села Попівка Карлівської громади й повідомив, що на місцевій водоймі він побачив ділянку з проламаною кригою та темні речі на поверхні води.

Під час огляду території слідчо-оперативна група знайшла на березі ставка легковий автомобіль, а посеред самої водойми виднілась лунка із проламаною кригою. Оглянувши безпосереднє місце провалу, поліцейські разом із рятувальниками та місцевими мешканцями дістали з води тіло місцевого 57-річного чоловіка. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: смерть загинув тіло водойма
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