На Полтавщині 57-річний чоловік провалився під кригу – місцеві викликали поліцію

На Полтавщині чоловік загинув на воді. Про це інформує Полтавське районне управління поліції.
До відділу поліції №3 (м. Карлівка) звернувся мешканець села Попівка Карлівської громади й повідомив, що на місцевій водоймі він побачив ділянку з проламаною кригою та темні речі на поверхні води.
Під час огляду території слідчо-оперативна група знайшла на березі ставка легковий автомобіль, а посеред самої водойми виднілась лунка із проламаною кригою. Оглянувши безпосереднє місце провалу, поліцейські разом із рятувальниками та місцевими мешканцями дістали з води тіло місцевого 57-річного чоловіка. Наразі тіло померлого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
За даним фактом слідчий підрозділ поліції, за процесуального керівництва Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовує слідство.
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№ 49 від 8 грудня 2022Читати номер