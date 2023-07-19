Де завтра не буде світла у Кременчуці

Адреси, за якими 20 липня енергетики проводитимуть планові роботи
У четвер, 20 липня, у деяких районах Кременчука відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
У зв'язку з виконанням робіт пов’язаних з усуненням скарг споживачів:
- туп. 1-й Гайдамацький;
- туп. 2-й Гайдамацький;
- вул. Академіка Герасимовича;
- пров. Вагонобудівний;
- вул. Василя Стуса;
- пров. Василя Стуса;
- пров. Гайдамацький;
- вул. Григорія Чуркіна;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- пров. Космічний;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- вул. Михайлівська;
- пров. Михайлівський;
- вул. Олександрійська;
- пров. Паторжинського;
- вул. Пилипа Орлика;
- пров. Пилипа Орлика;
- туп. Самійлівський;
- пров. Самійлівський;
- пр. Самійлівський;
- вул. Тіниста;
- вул. Чорноморська;
- вул. Чумацький Шлях.
З 8.00 до 17.00
У зв'язку з виконанням робіт з технічного обслуговування електромереж:
- вул. Академіка Герасимовича, 43/2-47;
- вул. Гайдамацька, 1-14;
- вул. Кавалерійська, 15А-17А;
- вул. Остапа Вишні, 4-29/38;
- пров. Остапа Вишні, 1;
- вул. Сергія Єфремова, 3-27;
- пров. Шкільний, 20-24/27;
- просп. Полтавський, 30/1;
- вул. Вільної України, 7/2-26;
- туп. Дарвіна, 3-17А;
- пров. Микити Клєцкова, 3-37/10, 28А-47;
- пров. Леся Курбаса, 4;
- пров. Давида Гурамішвілі, 1-6;
- вул. Олени Пчілки, 2А-23;
- пров. Полтавський, 108;
- просп. Полтавський, 13-106;
- пров. Вишневий, 1/83-25/20;
- проїзд Вишневий, 3-6;
- вул. Залізнична, 79-91;
- вул. Зарічна, 24;
- вул. Кагамлицька, 67-81;
- пров. Кузьми Дерев'янка, 1-20;
- пров. Медовий, 1А-13;
- вул. Сержанта Мельничука, 164/9-207;
- вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;
- набереж. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 7-18;
- пров. Докучаєва, 11;
- пров. Ливарний, 2, 6А, 8;
- пров. Мирний, 28.
У зв'язку з виконанням робіт з усунення скарг споживачів:
- пров. Віктора Федорченка, 1/13-12/13;
- вул. Правобережна, 47-47А;
- пров. Правобережний, 1А-20;
- пров. Святослава Хороброго, 1/9-12/17;
- вул. Січових Стрільців, 1/5-12/21;
- вул. Східна, 2/3-14/22;
- вул. Чорних Запорожців, 12-20;
- вул. Шкільна, 1-11/9;
- пров. Вагонобудівний;
- пров. Грузинський;
- вул. Івана Миколайчука;
- вул. Космонавтів;
- вул. Ліщинова;
- пров. Паторжинського;
- вул. Чорноморська;
- пров. Ланковий, 4-11/6;
- вул. Мане-Каца, 2/11-46;
- вул. Новокагамлицька, 12;
- пров. Оксани Мешко, 3-13;
- пров. Подовжній, 1-6;
- вул. Подовжня, 14-23;
- вул. Сержанта Мельничука, 62-111;
- пров. Трудовий, 7/10.
У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР:
- вул. Олексія Древаля, 39-78;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- пров. Аркадія Гайдара, 7/10,
- вул. Коцюбинського, 18-20;
- пров. Лісний, 7/10,
- вул. Перемоги, 12А-62;
- вул. Полковника Гегечкорі, 6-16/64;
- вул.Троїцька, 5-11;
- вул. Богдана Хмельницького, 1-3;
- вул. Перемоги, 56-62.
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