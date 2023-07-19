Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Віктор КРУК
«А цар-то несправжній» — на росії відбувся заколот, який увійде в історію як початок «Великої кримінальної революції»
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Богдан Лазоренко
Новий НПЗ для Кременчука чи кінець екології? Розбираємо в деталях
Микола Корецький
Наступна партія новітніх шасі DАYUN зібрана фахівцями Кременчуцького заводу комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла

Завтра Кременчук попрощається з військовим Олесієм Дружком

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 378

Прощання відбудеться у Міському палаці культури

Завтра, 20 липня, у Кременчуці попрощаються з військовим Олексієм Дружком, який загинув на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець із позивним «Художник».

Народився Олексій Юрійович Дружко 3 червня 1989 року, у Кременчуці.

5 травня 2023 року був призваний Кременчуцьким РТЦК до лав ЗСУ. А загинув 12 липня 2023 року, у селищі Керамік Покровського району, Донецької області.

Олексій Дружко розлучений та має доньку.

Прощання розпочнеться у Палаці культури:

  • 11.00 — прощання у Міському палаці культури
  • 12.00 — відспівування у Свято-Миколаївському соборі
  • Поховання на Свіштовському кладовищі на Алеї Слави.
1
Автор: Дарія Згура
Теги: війна воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 27 від 6 липня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 26 від 29 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 25 від 22 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 24 від 15 червня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх