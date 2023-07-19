Завтра Кременчук попрощається з військовим Олесієм Дружком

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Завтра, 20 липня, у Кременчуці попрощаються з військовим Олексієм Дружком, який загинув на Донеччині. Про це повідомив військовослужбовець із позивним «Художник».

Народився Олексій Юрійович Дружко 3 червня 1989 року, у Кременчуці.

5 травня 2023 року був призваний Кременчуцьким РТЦК до лав ЗСУ. А загинув 12 липня 2023 року, у селищі Керамік Покровського району, Донецької області.

Олексій Дружко розлучений та має доньку.

Прощання розпочнеться у Палаці культури: