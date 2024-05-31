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Волонтери Ferrexpo отримали подяку від військовослужбовців

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 98 Новини компаній

 

Ferrexpo з лютого 2024 року спрямувала на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби найбільш постраждалих регіонів України понад 1 млрд грн

Співзасновники благодійного фонду «Волонтери Горішніх Плавнів» вчергове допомогли бійцям ЗСУ вирішити нагальні потреби. Один із бійців передової, який вже не вперше отримує допомогу від Ferrexpo, записав відеозвернення, у якому дякує всім, хто організував ремонт автомобіля та виготовлення необхідного спорядження, й особисто Віктору Лотоусу, очільнику Полтавського ГЗК.

Так, співробітники підприємств Ferrexpo у вільний від роботи час долучилися до ремонту й виготовлення необхідного на фронті спорядження. Зокрема, допомогли з виготовленням обладнання для гармат, а також відремонтували автомобіль Mitsubishi, який невдовзі продовжать використовувати для виконання бойових завдань на фронті. Над машиною добряче попрацювали – відремонтували ходову й раму, виконали обслуговування двигуна, налагодили гальмівну систему, закріпили бак.

Волонтери компанії від початку повномасштабного вторгнення тримають зв'язок зі своїми колегами, які продовжують боронити незалежність нашої держави на передовій, враховуючи їхні запити про допомогу. На чолі з керівництвом підприємств компанії й разом із небайдужими колегами вони допомагають організовувати ремонт та виготовлення потрібних деталей, фінансують придбання необхідного спорядження, долучаються до зборів коштів для купівлі обладнання.

Завдяки спеціально створеному Гуманітарному фонду Ferrexpo з лютого 2024 року спрямувала на допомогу ЗСУ та гуманітарні потреби найбільш постраждалих регіонів України понад 1 млрд грн.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo допомога ЗСУ
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