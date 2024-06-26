У Кременчуці зіткнулися легковик та вантажівка: момент аварії зафіксували камери патрульних

Сьогодні, 26 червня, на вулиці Ярмарковій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Момент аварії зафіксували камери патрульних поліцейських.
За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ 2106 не надав перевагу в русі автомобілю Iveco, який рухався головною дорогою. В результаті цього автівки і зіткнулися.
Водії внасілдок аварії не постраждали, машини отримали механічні пошкодження.
На винуватця ДТП, водія ВАЗу, патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, учора у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського зіткнулися два легковики: одна машина в'їхала в електричний стовп.
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