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У Кременчуці зіткнулися легковик та вантажівка: момент аварії зафіксували камери патрульних

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 242

 

Автівки відбулися механічними пошкодженнями, водії не постраждали

Сьогодні, 26 червня, на вулиці Ярмарковій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Момент аварії зафіксували камери патрульних поліцейських.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ 2106 не надав перевагу в русі автомобілю Iveco, який рухався головною дорогою. В результаті цього автівки і зіткнулися.

Водії внасілдок аварії не постраждали, машини отримали механічні пошкодження.

На винуватця ДТП, водія ВАЗу, патрульні склали адмінпротокол за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, учора у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського зіткнулися два легковики: одна машина в'їхала в електричний стовп.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Патрульна поліція Кременчука Джерело відео: Патрульна поліція Кременчука
Теги: аварія ДТП патрульна поліція
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