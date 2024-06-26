У Кременчуці зіткнулися легковик та вантажівка: момент аварії зафіксували камери патрульних

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Сьогодні, 26 червня, на вулиці Ярмарковій у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Момент аварії зафіксували камери патрульних поліцейських.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ 2106 не надав перевагу в русі автомобілю Iveco, який рухався головною дорогою. В результаті цього автівки і зіткнулися.