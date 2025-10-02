Україна повернула з полону 205 військових і цивільних

Сьогодні, 16:18 Переглядів: 763

Серед звільнених є оборонці Маріуполя та нацгвардійці з ЧАЕС

2 жовтня відбувся комбінований обмін полоненими, у результаті якого Україна повернула 205 громадян. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Додому повернулися 185 військових та 20 цивільних. Частину з них обміняли за домовленостями у Стамбулі, решту — в межах 69-го обміну.

Серед визволених — військовослужбовці Збройних сил, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Тероборони, Десантно-штурмових військ, а також Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів і сержантів, звільнили й офіцерів.

Захисники боронили країну на різних напрямках: луганському, донецькому, харківському, запорізькому, херсонському, київському, сумському та чернігівському. Серед них — оборонці Маріуполя та нацгвардійці, які потрапили в полон під час охорони ЧАЕС. Наймолодшому зі звільнених — 26 років, найстаршому — 59.

Більшість українців перебували в полоні з 2022 року. Вони пройдуть медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.