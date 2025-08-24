До України повернули полонених — Зеленський

Сьогодні, у День Незалежності України, повернули з російського полону воїнів Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та цивільних. Більшість із них були в неволі ще з 2022 року. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Нині обміни тривають, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у липні до України в рамках Стамбульських домовленостей повернулися важкохворі та тяжкопоранені військовополонені.
