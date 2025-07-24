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До України в рамках Стамбульських домовленостей повернулися важкохворі та тяжкопоранені військовополонені

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 374

Попередньо відомо, що додому повернулися 250 звільнених захисників

Напередодні, 23 липня, до України із російського полону повернулася ще частина звільнених військовополонених. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це вже дев’ятий обмін полоненими, що відбувається в рамках Стамбульських домовленостей.

 

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема із підрозділів десантно-турмових військ, військово-морських сил, територіальної оборони, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

 

Із полону цього разу вдалося звільнити солдатів, сержантів та офіцерів. Частина з них потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки.

 

Відомо також, що додому з полону повернувся останній із ув’язнених захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби України. Наймолодшому звільненому військовополоненому виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.

 

Додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

У подальшому після звільнення на звільнених військовослужбовців чекають необхідний медичний огляд, фізична та психологічна реабілітація. Вони також отримають всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

 

Попередньо відомо, що обмін відбувся у форматі «250 на 250». Про звільнених із полону у рамках цього обміну військовослужбовців із Полтавщини наразі інформації немає.

Нагадаємо, попередній обмін військовополоненими відбувся на початку липня. Тоді, за даними наших джерел, серед звільнених було двоє жителів Кременчука.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Володимир Зеленський
Теги: полон повернення з полону військовополонені обмін полоненими
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