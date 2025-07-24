До України в рамках Стамбульських домовленостей повернулися важкохворі та тяжкопоранені військовополонені

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Напередодні, 23 липня, до України із російського полону повернулася ще частина звільнених військовополонених. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За його словами, це вже дев’ятий обмін полоненими, що відбувається в рамках Стамбульських домовленостей.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додають, що серед звільнених — військовослужбовці Збройних сил України, зокрема із підрозділів десантно-турмових військ, військово-морських сил, територіальної оборони, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

Із полону цього разу вдалося звільнити солдатів, сержантів та офіцерів. Частина з них потрапили в полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад три роки.

Відомо також, що додому з полону повернувся останній із ув’язнених захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби України. Наймолодшому звільненому військовополоненому виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.

Додому повернулися українці, що воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

У подальшому після звільнення на звільнених військовослужбовців чекають необхідний медичний огляд, фізична та психологічна реабілітація. Вони також отримають всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

Попередньо відомо, що обмін відбувся у форматі «250 на 250». Про звільнених із полону у рамках цього обміну військовослужбовців із Полтавщини наразі інформації немає.

Нагадаємо, попередній обмін військовополоненими відбувся на початку липня. Тоді, за даними наших джерел, серед звільнених було двоє жителів Кременчука.