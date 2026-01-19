Грабіж і зґвалтування: у Кременчуці затримали чоловіка, який проник до чужої квартири

18 січня у Кременчуці грабіжник незаконно потрапив до квартири та викрав мобільний телефон і гроші у власниці. Про це повідомляє пресслужба Головного управляння Національної поліції у Полтавській області.
За словами першого заступника начальника поліції Полтавщини, правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився 46-річний місцевий житель. У чоловіка вилучили речові докази, а самого — затримали.
Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану), а також відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що поліція Полтавщини розшукує Сергія Гурошева, яка підозрюють в крадіжці.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.