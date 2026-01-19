Виконував бойові завдання на 5 із 5: у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою захисником Станіславом Лубенцем

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 459

Боронити рідну землю від противника військовий розпочав ще у 2022 році

Сьогодні, 19 січня, у стінах Кременчуцького міського палацу культури в останню путь провели полеглого під час виконання бойового завдання по захисту України військовослужбовця Станіслава Лубенця. Народився чоловік 14 червня 1988 року у Горішніх Плавнях, жив у Кременчуці. Навчався у горішньоплавнівській загальноосвітній школі № 6, освіту здобув у Вищому професійному гірничо-будівельному училищі. Працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті.

Провести в останню путь полеглого військовослужбовця зібралися рідні та близькі, друзі та знайомі, колеги. Приїхали і бойові побратими. Усі, хто знали Станіслава, прийшли попрощатися із захисником та подякувати йому за службу і захист.

Дмитро служив із полеглим воїном із перших днів: вони обидва із Кременчука, познайомилися в автобусі перед відправкою на фронт — і так і товаришували до останнього.

— Це була надзвичайно добра людина. Він миттєво міг відреагувати на будь-які складнощі і ніколи не кидав у важку хвилину, постійно допомагав. А бойові завдання завжди виконував на 5 із 5, як мужній герой, — ділиться чоловік.

Віддати останню шану Станіславу прийшов і Сергій — він дружить з одним із синів загиблого. Каже, знає чоловіка ще з дитинства і має про нього лиш теплі спогади.

— Він при кожній зустрічі цікавився, як у мене справи, про щось запитував. А потім почалася війна, і з того часу ми бачилися усього двічі. Але він все одно завжди розпитував про моє життя. Я знаю усю їхню родину, тому це дуже тяжка втрата для кожного, — додає юнак.

На захист України Станіслав Лубенець став у листопаді 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Мав звання сержанта, у військовій частині служив на посаді командира відділення артилерійського взводу. Загинув 7 січня 2026 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району на Харківщині. Світла пам’ять загиблому захиснику, — додає «Лиман».

У полеглого військовослужбовця лишилися мати, дружина та діти. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Станіслава на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників та захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.