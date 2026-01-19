У Козельщинській громаді під час пожежі в будинку врятували літню жінку

Сьогодні, 13:39 Переглядів: 56

Сьогодні, 19 січня, під час пожежі у приватому будинку Козельщинської громади пожежники врятували із вогню літню жінку. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцього райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За даними надзвичайників, близько 9.00 у селі Михайлики Козельщинської громади місцеві жителі повідомили про пожежу у приватному будинку і зазначили, що в оселі може бути жінка похилого віку.

На місці рятувальники з’ясували, що люди намагаються вивести жінку з будинку. Потерпілу винесли на свіже повітря та передали медикам для подальшого обстеження.

Відомо, що пожежа спалахнула в одній із кімнат будинку. Її причиною могла стати несправність пічного опалення.

