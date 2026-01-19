Понад 7,4 млрд грн ПДВ: скільки податків сплатив бізнес Полтавщини у 2025 році

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 0

У податковій службі зазначають, що ці надходження свідчать про збереження ділової активності та стабільну роботу бізнесу в регіоні

За січень–грудень 2025 року платники податків Полтавщини перерахували до державного бюджету 7 млрд 445,74 млн грн податку на додану вартість. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДПС у Полтавській області. У Головному управлінні ДПС у Полтавській області зазначають, що надходження ПДВ є одним із ключових показників ділової активності регіону та стабільної роботи бізнесу.

Начальник податкової служби Полтавщини Сергій Левченко повідомив, що ці показники свідчать про збереження фінансової активності платників області. Зокрема, у грудні 2025 року до бюджету надійшло 703,54 млн грн ПДВ — це на 53,74 млн грн більше, ніж у грудні попереднього року.

Крім того, станом на 1 січня 2026 року платникам Полтавської області відшкодовано ПДВ на загальну суму 1 млрд 101,60 млн грн.

Нагадаємо, що борги за 2025 рік по зарплаті на Полтавщині перевищили 336 мільйонів гривень.