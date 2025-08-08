Олена Шуляк
Полтавщина

На Полтавщині лісівники готують запаси кормів для диких тварин на зиму

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 114

 

У лісах області встановили 90 майданчиків для підгодівлі звірів і птахів

На Полтавщині працівники лісництв заготовляють корми для диких тварин, щоб вони змогли пережити зиму. Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанського лісового офісу».

Лісівники уже зібрали 12 тонн сіна, 17 тисяч віників і пів тонни солі. До зими ще планують заготовити коренеплоди — моркву та буряк — і зерновідходи, зокрема кукурудзу й пшеницю. Ці запаси стануть в пригоді козулям, оленям, лосям, кабанам, зайцям та іншим мешканцям лісу, які взимку мають обмежений доступ до природної їжі.

 

У місцях найбільшого скупчення тварин єгері облаштовують підгодівельні майданчики — зараз їх 90. Там і розкладають корми, а також встановлюють солонці — джерела мінералів, які зміцнюють імунітет диких тварин. Частину віників навіть солять, щоб зберегти їх довше й додатково підживити тварин сіллю.

 

Зібраний корм сушать і зберігають у сухих, добре провітрюваних приміщеннях — щоб до зими залишився якісним.

Нагадаємо, цієї зими лісівники Полтавщини показували, як відбувається підгодівля тварин взимку: торік в області облаштували 107 майданчиків для підгодівлі.

Автор: Яна Гудзь
