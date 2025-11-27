«Суд не розуміється в системі місцевого самоврядування». У Кременчуці міська влада прокоментувала борг перед ТЕЦ

Можливо, що влада звернеться до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо такого рішення суду
На сьогодні міська влада сплачує Кременчуцькій ТЕЦ гроші згідно з договором. Водночас рішення суду, яким міськраду зобов’язали сплатити підприємству понад 53 млн грн боргу за опалювальний сезон 2021-2022 років, у представників влади викликає запитання. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 27 листопада.
Рішення Малецький назвав «недолугим». Можливо, що влада звернеться до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо такого рішення суду. На сьогодні Кременчуцькій ТЕЦ вже сплатили 5 млн гривень, сказав міський голова.
Нагадаємо, 17 листопада Господарський суд Полтавської області видав наказ про примусове виконання рішення у справі за позовом Кременчуцької ТЕЦ до Кременчуцької міської ради. Суд зобов’язав міськраду сплатити ТЕЦ 53,86 млн грн боргу за відшкодування різниці в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022 років. Також підприємству мають повернути 646,4 тис. грн судового збору.
Рішення суд ухвалив 28 квітня цього року, а воно набрало законної сили 13 жовтня. Строк пред’явлення наказу до виконання — до 13 жовтня 2028 року.
