Топ новина, Кременчук, Гроші, Споживач

«Суд не розуміється в системі місцевого самоврядування». У Кременчуці міська влада прокоментувала борг перед ТЕЦ

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 584

Можливо, що влада звернеться до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо такого рішення суду

На сьогодні міська влада сплачує Кременчуцькій ТЕЦ гроші згідно з договором. Водночас рішення суду, яким міськраду зобов’язали сплатити підприємству понад 53 млн грн боргу за опалювальний сезон 2021-2022 років, у представників влади викликає запитання. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 27 листопада.

— Суд взагалі не розуміється в системі місцевого самоврядування. Договір було укладено з Кременчуцькою ТЕЦ департаментом фінансів, а суд зобов’язав міськраду заплатити, у якої не було договору, яка не має рахунків, — сказав міський голова Віталій Малецького.

Рішення Малецький назвав «недолугим». Можливо, що влада звернеться до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України щодо такого рішення суду. На сьогодні Кременчуцькій ТЕЦ вже сплатили 5 млн гривень, сказав міський голова.

Нагадаємо, 17 листопада Господарський суд Полтавської області видав наказ про примусове виконання рішення у справі за позовом Кременчуцької ТЕЦ до Кременчуцької міської ради. Суд зобов’язав міськраду сплатити ТЕЦ 53,86 млн грн боргу за відшкодування різниці в тарифах за опалювальний сезон 2021-2022 років. Також підприємству мають повернути 646,4 тис. грн судового збору.

Рішення суд ухвалив 28 квітня цього року, а воно набрало законної сили 13 жовтня. Строк пред’явлення наказу до виконання — до 13 жовтня 2028 року.

