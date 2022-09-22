У Кременчуці найближчими днями можуть запровадити карантинні правила

Сьогодні, 15:24 Переглядів: 417 Коментарів: 1

У Кременчуці найближчими днями комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має розглянути питання про запровадження карантинних правил у місті. Про це повідомляє Кременчуцька міська рада. Причина – різке зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, станом на 22 вересня на амбулаторному лікуванні перебувають 195 осіб. На стаціонарі у міських лікарнях – 30 дорослих та 9 дітей. У 22 пацієнтів виявили пневмонію, у 8 – з важким перебігом.

Якщо у серпні фіксувалося 1-2 випадки захворювання, то вже у вересні 10-12 випадків щодня, останні дні 41-43, за вчора – 62. Тому лікарі пропонують запровадити масковий режим у громадському транспорті та місцях масового перебування людей.

Щодо медичних закладів, то вони ще з минулого тижня переведені на посилений епідемічний режим. До боротьби з епідемією медики готові, але застерігають не нехтувати карантинними правилами , - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на 20 вересня у Кременчуці вводити масковий режим підстав не було, хоч і фіксують зростання вірусних захворювань. У той же час у департаменті охорони здоров'я Кременчука нагадали, що масковий режим у громадських місцях не скасовували по всій території України.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що від 20 вересня масковий режим повернули у Горішніх Плавнях.