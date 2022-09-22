Кременчук попрощався з 22-річним льотчиком Богданом Міщенком, який назавжди пішов у небо

Сьогодні, 22 вересня, Кременчук провів в останню путь льотчика з Кременчука, помічника командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї Богдана Міщенка, який помер 17 вересня. Попрощатися з 22-річним лейтенантом прийшли рідні, однокурсники, побратими та представники міської влади.
Богдан В'ячеславович Міщенко народився 22 червня 1999 року на Полтавщині у селі Бербениці Лохвицького району. Усе життя мешкав у Кременчуці, навчався у школі №24, згодом закінчив Кременчуцький льотний коледж та Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, служив у військово-повітряних силах Збройних сил України.
Хлопець навчався на відмінно й попри свій юний вік став лейтенантом. Прощалися з Богданом у Міському палаці культури, де він займався у секції боксу СДЮШОР.
Богдан марив небом. Навіть коли виносили домовину з Міського палацу культури, сонце вийшло із-за хмар.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Богдана Міщенка на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер