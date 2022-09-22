Кременчук попрощався з 22-річним льотчиком Богданом Міщенком, який назавжди пішов у небо

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Військовослужбовця через усе місто провели до Свіштовського цвинтаря на Алею Слави

Сьогодні, 22 вересня, Кременчук провів в останню путь льотчика з Кременчука, помічника командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї Богдана Міщенка, який помер 17 вересня. Попрощатися з 22-річним лейтенантом прийшли рідні, однокурсники, побратими та представники міської влади.

Богдан В'ячеславович Міщенко народився 22 червня 1999 року на Полтавщині у селі Бербениці Лохвицького району. Усе життя мешкав у Кременчуці, навчався у школі №24, згодом закінчив Кременчуцький льотний коледж та Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, служив у військово-повітряних силах Збройних сил України.

- Дуже гарний хлопець. На жаль, так невчасно нас покинув. Уродженець Полтавщини з відзнакою закінчив льотний ліцей, також з відзнакою закінчив Харківський авіаційний університет. Як прийшов до частини – швидше здав заліки та вже літав. Льотчики не вмирають! Вічна йому пам’ять, - розповів командир Олег.

Хлопець навчався на відмінно й попри свій юний вік став лейтенантом. Прощалися з Богданом у Міському палаці культури, де він займався у секції боксу СДЮШОР.

- Богдан навчався у нашому льотному коледжі й служив у Військово-повітряних силах Збройних Сил України. 17 вересня його не стало. У Міському палаці культури зібралося багато його товаришів по службі. Він був відмінником, добре літав, які завдання він виконував - командування нам не повідомило. Це, мабуть, пов'язано з тим, що зараз воєнний стан, і дана військова частина, яка виконує бойове завдання, має доступ секретності.

- Хлопець був розвинений, відмінник, спортсмен, але... війна. Йому назавжди залишиться 22 роки, - розповів військовий з позивним «Художник».

Богдан марив небом. Навіть коли виносили домовину з Міського палацу культури, сонце вийшло із-за хмар.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Богдана Міщенка на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави.