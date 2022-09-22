На російсько-українській війні загинув боєць з Кременчука Олександр Гученко

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На російсько-українській війні загинув кременчужанин Олександр Гученко. Прощання відбудеться завтра, 23 вересня, у Міському палаці культури.

- До останньої хвилини сподівався, що ти візьмеш слухавку. Але війна - це біль і втрати. Для мене це велика втрата. Саня, я радий, що знав і товаришував з тобою багато років, для мене ти Герой, - поділився на своїй сторінці у фейсбуці тренер з кікбоксингу Сергій Леоненко.