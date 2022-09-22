На російсько-українській війні загинув боєць з Кременчука Олександр Гученко

Прощання відбудеться завтра у Міському палаці культури
На російсько-українській війні загинув кременчужанин Олександр Гученко. Прощання відбудеться завтра, 23 вересня, у Міському палаці культури.
- До останньої хвилини сподівався, що ти візьмеш слухавку. Але війна - це біль і втрати. Для мене це велика втрата. Саня, я радий, що знав і товаришував з тобою багато років, для мене ти Герой, - поділився на своїй сторінці у фейсбуці тренер з кікбоксингу Сергій Леоненко.
- 11.00 - прощання у Міському палаці культури
- 12.00 - панахида у Свято-Миколаївському соборі
- 13.00 - поховання на Свіштовському цвинтарі на Алеї Слави
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