6 мешканців Полтавщини повернулися з російського полону, серед них кременчужанин Богдан Трубічин

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 579

Україна повернула з російського полону 215 захисників, серед яких 6 мешканців Полтавщини. Серед звільнених двоє військових, які мають відношення до Кременчука: випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський та кременчужанин Богдан Трубічин.

Серед визволених – офіцер бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, старший лейтенант Сергій Стратічук, який боронив «Азовсталь». Військовий родом із Решетилівки. До полону потрапив 12 квітня під час бойових дій в Маріуполі.

- Ті тварі не змогли нас зламати, хоча й намагалися з усієї сили. Дякую коханій дружині, моїй сім’ї, рідним і друзям за те, що вірили, чекали і молилися! Це було єдине світло в кінці тунелю, на яке я йшов 162 проклятих дні! Далі реабілітація, відновлення здоров’я і всього спорядження, – написав Сергій Стратічук на своїй фейсбук-сторінці.

Також з російського полону повернувся воїн «Азовсталі» Олексій Стребков. Ще до публікації повного списку імен звільнених воїнів донька Олексія Стребкова, яка мешкає у Полтаві, на своїй фейсбук-сторінці написала про повернення батька, що це найкращий день від початку війни.

Серед звільнених є уродженець Полтави, майор Сергій Волинський, який боронив Маріуполь, виконуючи обов'язки командира бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. До полону потрапив 17 травня в результаті виходу з «Азовсталі».

17 травня в ході евакуації з «Азовсталі» до полону потрапив також мешканець села Копили Полтавського району, військовослужбовець бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського - Сергій Леонідович Павлюк, якого також звільнили в ході обміну.

Також з полону було звільнено майора Богдана Ігоровича Трубічина з Кременчука. Він потрапив до полону 12 березня в районі населеного пункту Ольгинка Донецької області. Україну захищав у складі бригади імені гетьмана Івана Мазепи на посаді заступника командира батальйону.

У списку звільнених військовополонених також є ім'я гадяччанина Сергія Кравченка. Він захищав Батьківщину у лавах Національної гвардії України. Потрапив у полон разом з рештою захисників «Азовсталі» - оборонці були вимушені евакуюватись шляхом здачі у полон.