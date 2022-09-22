6 мешканців Полтавщини повернулися з російського полону, серед них кременчужанин Богдан Трубічин

Україна повернула з російського полону 215 захисників, серед яких 6 мешканців Полтавщини. Серед звільнених двоє військових, які мають відношення до Кременчука: випускник Кременчуцького військового ліцею Сергій Волинський та кременчужанин Богдан Трубічин.
Серед визволених – офіцер бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського, старший лейтенант Сергій Стратічук, який боронив «Азовсталь». Військовий родом із Решетилівки. До полону потрапив 12 квітня під час бойових дій в Маріуполі.
Також з російського полону повернувся воїн «Азовсталі» Олексій Стребков. Ще до публікації повного списку імен звільнених воїнів донька Олексія Стребкова, яка мешкає у Полтаві, на своїй фейсбук-сторінці написала про повернення батька, що це найкращий день від початку війни.
Серед звільнених є уродженець Полтави, майор Сергій Волинський, який боронив Маріуполь, виконуючи обов'язки командира бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. До полону потрапив 17 травня в результаті виходу з «Азовсталі».
17 травня в ході евакуації з «Азовсталі» до полону потрапив також мешканець села Копили Полтавського району, військовослужбовець бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського - Сергій Леонідович Павлюк, якого також звільнили в ході обміну.
Також з полону було звільнено майора Богдана Ігоровича Трубічина з Кременчука. Він потрапив до полону 12 березня в районі населеного пункту Ольгинка Донецької області. Україну захищав у складі бригади імені гетьмана Івана Мазепи на посаді заступника командира батальйону.
У списку звільнених військовополонених також є ім'я гадяччанина Сергія Кравченка. Він захищав Батьківщину у лавах Національної гвардії України. Потрапив у полон разом з рештою захисників «Азовсталі» - оборонці були вимушені евакуюватись шляхом здачі у полон.
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№ 37 від 15 вересня 2022Читати номер