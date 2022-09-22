Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Кременчук, Споживач, Україна, Світ

У Пенсійному фонді України розповіли, через що пенсіонерів можуть позбавити пенсії

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 2

 

Законодавством передбачені лише чотири причини, які можуть стати підставою для втрати пенсійних виплат

Чинне законодавств України передбачає кілька причин, через які пенсіонерів можуть позбавити пенсійних виплат, і саме на них посилаються при прийнятті рішень територіальні органи Пенсійного фонду або суди.

Стаття 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає чотири випадки, коли припиняється виплата пенсій:

  • пенсія була призначена особі на підставі документів, що містять неправдиву інформацію;
  • пенсіонер поїхав за кордон, і до його повернення в Україну, якщо інше не передбачено міжнародним договором;
  • у разі смерті пенсіонера;
  • у разі неотримання особою пенсійних виплат упродовж шести місяців.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну значна кількість пенсіонерів опинилися під тимчасовою російською окупацією і не могли отримувати виплати. У такому разі літнім громадянам необхідно звернутися до органів ПФУ для продовження нарахувань. Рішення про поновлення пенсії приймається протягом 10 днів після того, як з'ясують обставини припинення нарахування коштів та умов для відновлення. Виплати відновлять у порядку, передбаченому законом, пояснила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі національного телемарафону.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: пенсія пенсіонери окупація Пенсійний фонд
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 37 від 15 вересня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

№ 28 від 14 липня 2022

№ 27 від 7 липня 2022

№ 26 від 30 червня 2022

Всі pdf

Вверх