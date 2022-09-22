У Пенсійному фонді України розповіли, через що пенсіонерів можуть позбавити пенсії

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 2

Законодавством передбачені лише чотири причини, які можуть стати підставою для втрати пенсійних виплат

Чинне законодавств України передбачає кілька причин, через які пенсіонерів можуть позбавити пенсійних виплат, і саме на них посилаються при прийнятті рішень територіальні органи Пенсійного фонду або суди.

Стаття 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначає чотири випадки, коли припиняється виплата пенсій:

пенсія була призначена особі на підставі документів, що містять неправдиву інформацію;

пенсіонер поїхав за кордон, і до його повернення в Україну, якщо інше не передбачено міжнародним договором;

у разі смерті пенсіонера;

у разі неотримання особою пенсійних виплат упродовж шести місяців.

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну значна кількість пенсіонерів опинилися під тимчасовою російською окупацією і не могли отримувати виплати. У такому разі літнім громадянам необхідно звернутися до органів ПФУ для продовження нарахувань. Рішення про поновлення пенсії приймається протягом 10 днів після того, як з'ясують обставини припинення нарахування коштів та умов для відновлення. Виплати відновлять у порядку, передбаченому законом, пояснила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчак в ефірі національного телемарафону.