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Надзвичайні новини

Кіберполіція викрила власника української групи компаній, яка співпрацювала з росією

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 235

 

За місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгосптехніки правоохоронці провели обшуки

Попри повне торговельне ембарго проти рф, власник компанії здійснював купівлю-продаж сільськогосподарської техніки з рф та Білорусі. Товари потрапляли в Україну через Європу завдяки «компаніям-прокладкам». 

Протиправну діяльність в рамках операції «Актив» викрили співробітники кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Київщини.

61-річний фігурант, який є одним із кінцевих бенефіціарів групи компаній, порушив заборону імпорту на митну територію України товарів з рф. Через офшорні компанії здійснювалася купівля-продаж сільськогосподарської техніки з росії та білорусі.

За місцем проживання фігуранта та на майданчиках зберігання сільгосптехніки правоохоронці провели обшуки. 

На майно зловмисника накладено арешт, зокрема на банківські рахунки, де сумарно знаходилося близько 3-х мільйонів доларів, корпоративні права, 18 земельних ділянок, 26 нежитлових приміщень, приватні будинки та квартири, елітні автівки, а також на понад близько тисячі одиниць сільськогосподарської техніки та транспортних засобів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.


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Автор: Альона Душенко
Теги: поліція
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