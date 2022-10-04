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Кременчук, Спорт, Топ-новина

Хокейний клуб «Кременчук» першим оголосив список гравців для участі у чемпіонаті

Сьогодні, 08:26 Переглядів: 169

  

Команда визначилася з капітаном та долучила місцевих гравців 

Хокейний клуб «Кременчук» першим оголосив список гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті України-2022/2023. Вперше з сезону-2014/2015 у команді з Кременчука не буде жодного легіонера.

Очолюватиме «Кременчук» шостий чемпіонат поспіль Олександр Савицький, з яким колектив восени 2020 року вперше в історії став чемпіоном України, тричі вигравав срібло і двічі бронзу національної першості.

Склад «Кременчука» на сезон-2022/2023

Воротарі:

33. Данило Макаренко (2001 р.н.)
34. Кирило Кучер (1997 р.н.)
35. Микита Мартиненко (2005 р.н.)
Оборонці:

8. Гліб Варава (2002 р.н.)
9. Єгор Глухов (2002 р.н.)
10. Денис Ісаєнко (1980 р.н.)
11. Максим Максименко (2003 р.н.)
12. Расім Абдуллаєв (2002 р.н.)
13. Микита Кругляков (2001 р.н.)
14. Денис Матусевич (2001 р.н.)
Нападники:

4. Данило Кривенко (2003 р.н.)
5. Михайло Геворкян (1997 р.н.)
6. Богдан Середницький (2001 р.н.)
7. Віталій Лялька (1996 р.н.)
8. Владислав Брага (2001 р.н.)
9. Ілля Федоров (2002 р.н.)
10. Руслан Єфимочкін (1999 р.н.)
11. Артем Гніденко (1980 р.н.)
12. Тарас Карнаух (2002 р.н.)
13. Тимофій Савицький (2003 р.н.)
14. Борис Андрющенко (2003 р.н.)
15. Святослав Тимченко (2001 р.н.)
16. Гліб Кривошапкін (2000 р.н.)
17. Ілля Сеник (2000 р.н.)
Головний тренер – Олександр Савицький

Асистенти – Дмитро Сумець, Олександр Соколов

Технічний адміністратор – Володимир Олійник

Лікар – Олег Касмінюк

Зауважимо, що «Кременчук» цьогоріч буде єдиним представником України на євроарені. «Кременчук» розпочне виступи в Континентальному кубку з півфінального третього раунду. Турнір відбудеться з 18 до 20 листопада в словацькій Нітрі. Суперники за групою F – місцева «Нітра», польська «Унія» з Освенцима та переможець групи D, команди якої зіграють в італійському Азіаґо.

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Автор: Альона Душенко
Теги: хокей ХК Кременчук
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