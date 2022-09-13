Як пройти мамографію безоплатно

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 247

Мамографія є точним і разом із цим безпечним методом діагностики, оскільки променеве навантаження під час дослідження є дуже низьким. Це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, що оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Для того, щоб пройти мамографію, жінці необхідно:

1. Взяти направлення на діагностику у сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або у лікаря первинної медичної допомоги (терапевт/сімейний лікар, педіатр), якщо ви втратили зв’язок зі своїм «сімейником». Також направлення може виписати лікуючий лікар (за показами).

- Під час дії воєнного стану направлення може бути як електронним, так і паперовим, - нагадують в МОЗ.

2. Обрати лікарню, в якій зручно пройти обстеження.

Це може бути медзаклад у будь-якому регіоні країни, який має відповідне обладнання і договір з НСЗУ. Ваше місце реєстрації чи фактичного проживання не має значення, послуги за направленням будуть надані безоплатно у будь-якому з таких закладів.

Дізнатись про заклади, які проводять безоплатно таке дослідження, через оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (через воєнний стан дашборди НСЗУ тимчасово закриті).

Мамографія проводиться амбулаторно. У цю послугу входить:

консультація лікаря перед дослідженням та аналіз проведених раніше досліджень (за наявності);

проведення рентгенологічного дослідження у двох проєкціях, за необхідності – додаткових проєкцій та прицільного знімка;

аналіз та опис результатів, надання рекомендацій щодо наступного дослідження;

направлення (за потреби) на отримання інших медичних послуг;

запис результатів обстеження на цифровий носій, який віддадуть вам «на руки».

У МОЗ наголошують, що, зважаючи на поширеність захворювання, жінкам важливо регулярно проходити обстеження:

з 20 років – самообстеження молочних залоз (на 6-12 день циклу)

у віці старше 40 років – щороку (за направленням)

пацієнткам молодшого віку лікар також може виписати направлення, якщо підозрює новоутворення.

Більше інформації про безоплатну діагностику та лікування раку молочної залози ви можете дізнатися у чат-боті «Лікуйся» від Ліки Контроль.

До відома:

Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкозахворювань серед жінок. Проте рання діагностика значно підвищує шанси на одужання і дає можливість врятувати тисячі життів. У разі виявлення раку молочної залози на першій стадії шанси вилікуватись складають понад 95%.

Ефективним дослідженням молочних залоз є мамографія (дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографу). Цей спосіб дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.





Нагадуємо, що волонтери на цілий рік забезпечать Україну ліками проти онкологічних захворювань.