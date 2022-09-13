Як пройти мамографію безоплатно

Мамографія є точним і разом із цим безпечним методом діагностики, оскільки променеве навантаження під час дослідження є дуже низьким. Це одне з шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, що оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Для того, щоб пройти мамографію, жінці необхідно:
1. Взяти направлення на діагностику у сімейного лікаря, з яким укладено декларацію, або у лікаря первинної медичної допомоги (терапевт/сімейний лікар, педіатр), якщо ви втратили зв’язок зі своїм «сімейником». Також направлення може виписати лікуючий лікар (за показами).
2. Обрати лікарню, в якій зручно пройти обстеження.
Це може бути медзаклад у будь-якому регіоні країни, який має відповідне обладнання і договір з НСЗУ. Ваше місце реєстрації чи фактичного проживання не має значення, послуги за направленням будуть надані безоплатно у будь-якому з таких закладів.
Дізнатись про заклади, які проводять безоплатно таке дослідження, через оператора контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 (через воєнний стан дашборди НСЗУ тимчасово закриті).
Мамографія проводиться амбулаторно. У цю послугу входить:
У МОЗ наголошують, що, зважаючи на поширеність захворювання, жінкам важливо регулярно проходити обстеження:
з 20 років – самообстеження молочних залоз (на 6-12 день циклу)
у віці старше 40 років – щороку (за направленням)
пацієнткам молодшого віку лікар також може виписати направлення, якщо підозрює новоутворення.
Більше інформації про безоплатну діагностику та лікування раку молочної залози ви можете дізнатися у чат-боті «Лікуйся» від Ліки Контроль.
До відома:
Рак молочної залози – одне з найпоширеніших онкозахворювань серед жінок. Проте рання діагностика значно підвищує шанси на одужання і дає можливість врятувати тисячі життів. У разі виявлення раку молочної залози на першій стадії шанси вилікуватись складають понад 95%.
Ефективним дослідженням молочних залоз є мамографія (дослідження за допомогою рентгенівського апарату – мамографу). Цей спосіб дозволяє виявити злоякісні й доброякісні утворення та аномальний розвиток тканини в молочних залозах на початкових стадіях.
Нагадуємо, що волонтери на цілий рік забезпечать Україну ліками проти онкологічних захворювань.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер