«Укрпошта» випустить перший маркований конверт воєнного часу

В Україні випустять перший маркований конверт воєнного часу. Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».
За його словами, завдяки нашим ЗСУ на фронтах відбуваються такі події, що національний оператор поштового зв'язку не зміг пройти повз і не задокументувати їх так, як це може тільки «Укрпошта» - додати до колекції символічний маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла». Цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги.
Точну дату запуску продажів оголосять окремо, але вже дуже скоро.
Нагадуємо, що за ініціативи Кременчуцького товариства філателістів й громадськості, у міській художній галереї відбулося спецпогашення локальних конвертів із зображеними на них кременчужанами та марками з гербом Кременчука.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер