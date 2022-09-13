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Кременчук, Культура, Україна, Світ

«Укрпошта» випустить перший маркований конверт воєнного часу

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 213

 

Точну дату запуску продажів оголосять окремо

В Україні випустять перший маркований конверт воєнного часу. Про це повідомив Ігор Смілянський, генеральний директор АТ «Укрпошта».

За його словами, завдяки нашим ЗСУ на фронтах відбуваються такі події, що національний оператор поштового зв'язку не зміг пройти повз і не задокументувати їх так, як це може тільки «Укрпошта» - додати до колекції символічний маркований конверт «Ласкаво просимо до пекла». Цією фразою можна описати те, що зараз відчувають наші вороги.

— Це, до речі, перший маркований конверт воєнного часу, за дизайн якого проголосувало понад 200 000 українців. Ну і нова марка «Тризуб» на конверті, як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник — особливий рівень захисту, — додав гендиректор «Укрпошти».

Точну дату запуску продажів оголосять окремо, але вже дуже скоро.

Нагадуємо, що за ініціативи Кременчуцького товариства філателістів й громадськості, у міській художній галереї відбулося спецпогашення локальних конвертів із зображеними на них кременчужанами та марками з гербом Кременчука.

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Автор: facebook-сторінка Ігоря Смілянського
Теги: філателія конверт марка укрпошта
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