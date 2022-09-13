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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві Toyota Camry зіткнулася з 15-річним велосипедистом – підліток потрапив до лікарні

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 261

 

Поліція Полтави встановлює обставини ДТП, в якій постраждав неповнолітній велосипедист

Дорожньо-транспортна пригода сталася у центрі Полтави вчора, 12 вересня, близько 18.00. За попередньою інформацією, автомобіль Toyota Camry, під керуванням 35-річного водія, допустив зіткнення з 15-річним велосипедистом.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Унаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

За даним фактом слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини події.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП велосипедист
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