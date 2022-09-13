У Полтаві Toyota Camry зіткнулася з 15-річним велосипедистом – підліток потрапив до лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталася у центрі Полтави вчора, 12 вересня, близько 18.00. За попередньою інформацією, автомобіль Toyota Camry, під керуванням 35-річного водія, допустив зіткнення з 15-річним велосипедистом.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Полтавське районне управління поліції.
Унаслідок ДТП неповнолітній отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.
За даним фактом слідчим підрозділом, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що заподіяло потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює причини та обставини події.
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№ 35 від 1 вересня 2022Читати номер