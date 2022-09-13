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На Полтавщині п’яний водій збив велосипедиста, якого госпіталізували у важкому стані

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 501

 

Поліція затримала водія автомобіля, триває досудове розслідування

Вчора, 12 вересня, близько 20.30 до поліції Полтавщини надійшло повідомлення від медиків про ДТП, яка сталася у Полтавському районі на автодорозі Петрівка-Скороходове-Чутове. За попередньою інформацією, автомобіль «Нива-2121» під керуванням 34-річного водія зіткнувся з велосипедом, яким керував 50-річний мешканець смт Скороходове.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на Полтавське районне управління поліції.

Унаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Його госпіталізовано до Полтавської обласної клінічної лікарні. Чоловік перебуває у тяжкому стані. Наразі за його життя борються лікарі.

У ході першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що водій, який керував автомобілем, перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час його обстеження прилад показав понад 2 проміле алкоголю в крові.

— Водія, який керував транспортним засобом у стані сп’яніння та здійснив наїзд на велосипедиста, затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.  Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу, — повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під  процесуальним керівництвом окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

— У разі визнання вини судом фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років. Досудове розслідування триває, — зазначають у відділі комунікації поліції Полтавщини.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: ДТП велосипедист поліція Полтавщини
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