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Біг заради миру: українські марафонці посіли перші сходинки п'єдесталу в Тірані

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 164

 

В столиці Албанії 23 жовтня під гаслом Run for peace пройшов щорічний марафон. Під час заходу зібрали понад 20 тисяч євро для дітей, що стали вимушеними переселенцями, а українські спортсмени та спортсменки стали лауреатами майже на кожній дистанції

Традиційний щорічний марафон стартував 23 жовтня в столиці Албанії. Змагання відбулося у чотирьох номінаціях: марафон (42,195 км), напівмарафон (21,97 км), 10 км та спеціальна номінація для людей з інвалідністю We too (2,3 км).

В забігах узяли участь представники багатьох країн, але особливу увагу привернули до себе українці: наша команда здобула практично усі призові місця! Не стояв осторонь і посол України в Республіці Албанія Володимир Шкуров — він здолав напівмарафонську дистанцію. 

— Пишаюсь вами, дівчата та хлопці, які сьогодні тут, в Албанії, ствердили велику жагу до Перемоги українського народу над російським окупантом, перемагаючи у чесній спортивній боротьбі, — написав пан посол на своїй Facebook-сторінці після забігу.

А ще команда підтримки дітей з особливими потребами передала для маленьких українців, які наразі перебувають в евакуації в Республіці Польща, 21 398 євро.

Результати української команди:

Марафон:

  • Богдан Семенович, м. Тараща Київської обл. - 1 місце (2:20:23);
  • Валентина Верецька м. Миколаїв - 1 місце (2:43:08);
  • Наталія Семенович, м. Тараща Київської обл. - 2 місце (2:51:17);
  • Віталій Кузнецов м. Харків - 3 місце (2:33:36).

Напівмарафон:

  • Дмитро Дідовадюк м. Івано-Франківськ - 1 місце (1:10:17).

Дистанція 10 км:

  • Олеся Дідовадюк м. Івано-Франківськ - 2 місце (0:37:35).
Фото: Тамара Зінченко, Посольство України в Республіці Албанія
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Автор: Тамара Зінченко Фото: Тамара Зінченко, Посольство України в Республіці Албанія
Теги: марафон Албанія біг
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