Біг заради миру: українські марафонці посіли перші сходинки п'єдесталу в Тірані

В столиці Албанії 23 жовтня під гаслом Run for peace пройшов щорічний марафон. Під час заходу зібрали понад 20 тисяч євро для дітей, що стали вимушеними переселенцями, а українські спортсмени та спортсменки стали лауреатами майже на кожній дистанції
Традиційний щорічний марафон стартував 23 жовтня в столиці Албанії. Змагання відбулося у чотирьох номінаціях: марафон (42,195 км), напівмарафон (21,97 км), 10 км та спеціальна номінація для людей з інвалідністю We too (2,3 км).
В забігах узяли участь представники багатьох країн, але особливу увагу привернули до себе українці: наша команда здобула практично усі призові місця! Не стояв осторонь і посол України в Республіці Албанія Володимир Шкуров — він здолав напівмарафонську дистанцію.
А ще команда підтримки дітей з особливими потребами передала для маленьких українців, які наразі перебувають в евакуації в Республіці Польща, 21 398 євро.
Результати української команди:
Марафон:
Напівмарафон:
Дистанція 10 км:
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер