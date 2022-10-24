У Кременчуці у 7 немовлят виявили захворювання на COVID-19 сьогодні

Сьогодні, 24 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.
Захворіли:
40 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 16 - перебувають на стаціонарному лікуванні.
В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 46 пацієнти.
Одужали 120 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.
Всього з початку пандемії:
Нагадуємо, що за минулий тиждень на Полтавщині виявили 1 495 нових випадків захворювання на COVID-19.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер