У Кременчуці у 7 немовлят виявили захворювання на COVID-19 сьогодні

Сьогодні, 22:02 Переглядів: 182

Сьогодні, 24 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 56 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

32 жінки віком від 18 до 84 років;

15 чоловіків віком від 22 до 85 років;

2 дитини віком 11 та 17 років;

7 немовлят.

40 пацієнтів, у яких вчора діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 16 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 46 пацієнти.

Одужали 120 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 203;

одужало - 25 058;

померло - 727.

Нагадуємо, що за минулий тиждень на Полтавщині виявили 1 495 нових випадків захворювання на COVID-19.