На Кременчуччині судитимуть браконьєра: кримінальна стаття та відшкодування 100 тисяч грн

Сьогодні, 17:28 Переглядів: 1

У листопаді минулого року 57-річний житель Кременчуцького району на території Національного природного парку «Нижньосульський» в річці Сулі ловив рибу трьома сітками загальною довжиною 250 метрів.

Загалом він виловів понад 80 рибин: карасів, щук та лящів, спричинивши навколишньому природному середовищу шкоду на загальну суму понад 100 тисяч грн.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Дії особи правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).

— Наразі за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт передано до Семенівського районного суду. Окрім цього, з метою стягнення до бюджету вказаної територіальної громади завданої рибним браконьєрством шкоди прокуратурою до обвинуваченого пред’явлено позовну заяву. Незаконно виловлену рибу конфісковано, на заборонені знаряддя лову (сітки) накладено арешт, — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися відділом поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.