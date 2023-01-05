На Кременчуччині судитимуть браконьєра: кримінальна стаття та відшкодування 100 тисяч грн

У листопаді минулого року 57-річний житель Кременчуцького району на території Національного природного парку «Нижньосульський» в річці Сулі ловив рибу трьома сітками загальною довжиною 250 метрів.
Загалом він виловів понад 80 рибин: карасів, щук та лящів, спричинивши навколишньому природному середовищу шкоду на загальну суму понад 100 тисяч грн.
Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.
Дії особи правоохоронці кваліфікували за ч. 1 ст. 249 КК України (незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду).
Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися відділом поліції № 1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер