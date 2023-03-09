Міський голова Малецький повинен розглянути петицію кременчужан про відкриття дитсадків

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Міський голова Кременчука Віталій Малецький має розглянути петицію про виділення коштів та початок ремонтів укриттів у школах та дитячих садочках міста Кременчук. Петиція, зареєстрована 7 березня кременчужанкою Кариною Кириленко, набрала необхідну кількість голосів. Станом на ранок 9 березня під нею підписалося 272 людини при необхідних 250.

Згідно з Законом України «Про звернення громадян», розгляд електронної петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, здійснюється невідкладно, але не пізніше десяти робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

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