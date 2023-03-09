На Полтавщині сталася ДТП: загинула 16-річна пасажирка

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Автомобіль з'їхав у кювет та зіткнувся із земляним насипом

Сьогодні, 9 березня, близько 6.40, поблизу села Нижня Ланна, Карлівської громади Полтавського району сталася ДТП. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою версією слідства, автомобіль Volkswagen Golf, яким керував 20-річний місцевий житель, з'їхав у кювет і зіткнувся із земляним насипом. Внаслідок ДТП загинула 16-річна пасажирка. Тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі слідство з'ясовує обставини та причини ДТП.