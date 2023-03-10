Від любові до ненависті: кременчужанка зарізала чоловіка

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 569

9 березня, близько 22.00, у квартирі багатоповерхівки рідні знайшли тіло 52-річного кременчужанина з ножовим пораненням. Про це повідомила пресслужба поліції.

Слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції встановила, що чоловік отримав смертельні тілесні ушкодження під час конфлікту з 52-річною дружиною. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Жінку затримали. Вирішують питання про вручення їй підозри та обрання запобіжного заходу.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Обставини та причини смерті з’ясовують слідчі.