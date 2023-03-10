Кременчуччина попрощалася з воїном Василем Пистуненком, який загинув на Донеччині

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 471

Вічна пам'ять та шана загиблому Герою

8 березня в останню путь провели військового з Кременчуччини Василя Тарасовича Пистуненка (28.09.99 р.н.). Прощання відбулося у рідній домівці в с. Оболонь Семенівської громади. Мешканці громади зустріли захисника України живим коридором, щоб віддати шану 23-річному військовому. Василь Пистуненко був старшим солдатом, механіком-водієм танкового взводу. Загинув Василь 2 березня під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Лиман Донецької області. Хлопець отримав уламкові поранення несумісні з життям.

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