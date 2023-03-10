На Кременчуччині 29-річний чоловік під час сварки вбив матір

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 343

Нещодавно, у Глобиному Кременчуцького району чоловік вбив свою матір. Про це повідомили у Кременчуцькому райуправлінні поліції.

10 березня мешканці Глобиного повідомили до поліції, що вже кілька днів не бачили свою сусідку і є підозра, що вона могла стати жертвою злочину. Правоохоронці знайшли тіло жінки зі слідами насильницької смерті, прикрите речами.

Як виявилось, під час сварки 29-річний чоловік так побив матір, що та померла.

Щоб уникнути відповідальності, чоловік намагався приховати сліди злочину. З місця події та помешкання фігуранта слідчі вилучили ряд речових доказів. Вилучене спрямували на судову експертизу.

Наразі поліція здійснює досудове розслідування за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання – від 7 до 15 років позбавлення волі.