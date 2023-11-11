Чим замінити каву коли не вистачає енергії? Топ потужних натуральних енергетиків від «Для дому і сім'ї»
Сьогодні, 14:07
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Якщо виникла потреба замінити каву або ви в пошуках природних джерел енергії для свого організму, тоді варто звернути увагу на ці продукти. Це натуральні, проте доволі потужні енергетики, які підходять для людей будь-якого віку і не шкодять здоров’ю
Чим замінити каву та енергетичні напої: 11 натуральних варіантів
- Фрукти. Яблука, банани та апельсини містять природний цукор, вітаміни та клітковину, які зможуть забезпечити організм енергією на цілий день.
- Горіхи й насіння. Наприклад, мигдаль, насіння чіа та льону багаті на білок, поліненасичені жирні кислоти та вітаміни. Тому ці продукти є природними енергетиками. Їх слід включати до свого щоденного раціону, тоді високий заряд енергії та бадьорості вам гарантований.
- Листові зелені овочі, шпинат і кріп багаті на вітаміни, мінерали й залізо. Такий вміст корисних елементів допомагає підтримувати енергію в організмі на високому рівні.
- Мед містить природні цукри та антиоксиданти. Його можна додавати до чаю та ранкового йогурту, це стане прекрасною альтернативною заміною кави.
- Імбир можна зранку змішувати з лимоном і теплою водою, додавши корицю або мед. Це зарядить ваш організм енергією на весь день. Такий потужний енергетичний напій корисний для центральної нервової системи та підвищення імунітету.
- Ягоди лимонника мають органічні кислоти і тонізувальні речовини. Щоб приготувати з них енергетик, треба взяти 1 ст. л. сухих чи свіжих ягід і заварити їх у 0,5 л окропу. Чай настоювати упродовж однієї години. Для смаку можна додати трохи меду чи варення.
- Настій женьшеню. Можна додати кілька крапель женьшеню до зеленого чаю або просто випити з водою. Такий напій допоможе збадьоритися, ви будете продуктивними та енергійними упродовж усього дня.
- Гречка. Це чудове джерело вуглеводів і білків, які забезпечують тривалу енергійність.
- Продукти з активними бактеріями – пробіотиками. Це кефір і йогурти, які підтримуватимуть здоров’я травної системи та високий рівень енергії упродовж усього дня.
- Зелений чай, який містить багато кофеїну, стане прекрасним замінником кави. Цей напій також багатий на антиоксиданти, які підвищують рівень енергії та покращують концентрацію уваги.
- Вода. Зранку після сну треба обов’язково пити воду, оскільки її нестача в організмі може викликати втому та знижувати рівень енергії. Тому варто уникати зневоднення організму і пити воду в достатній кількості.
Віра ХМЕЛЬНИЦЬКА
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