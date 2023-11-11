Чим замінити каву коли не вистачає енергії? Топ потужних натуральних енергетиків від «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 14:07 Переглядів: 176

Якщо виникла потреба замінити каву або ви в пошуках природних джерел енергії для свого організму, тоді варто звернути увагу на ці продукти. Це натуральні, проте доволі потужні енергетики, які підходять для людей будь-якого віку і не шкодять здоров’ю

Чим замінити каву та енергетичні напої: 11 натуральних варіантів Фрукти. Яблука, банани та апельсини містять природний цукор, вітаміни та клітковину, які зможуть забезпечити організм енергією на цілий день.

Яблука, банани та апельсини містять природний цукор, вітаміни та клітковину, які зможуть забезпечити організм енергією на цілий день. Горіхи й насіння. Наприклад, мигдаль, насіння чіа та льону багаті на білок, поліненасичені жирні кислоти та вітаміни. Тому ці продукти є природними енергетиками. Їх слід включати до свого щоденного раціону, тоді високий заряд енергії та бадьорості вам гарантований.

Наприклад, мигдаль, насіння чіа та льону багаті на білок, поліненасичені жирні кислоти та вітаміни. Тому ці продукти є природними енергетиками. Їх слід включати до свого щоденного раціону, тоді високий заряд енергії та бадьорості вам гарантований. Листові зелені овочі , шпинат і кріп багаті на вітаміни, мінерали й залізо. Такий вміст корисних елементів допомагає підтримувати енергію в організмі на високому рівні.

, шпинат і кріп багаті на вітаміни, мінерали й залізо. Такий вміст корисних елементів допомагає підтримувати енергію в організмі на високому рівні. Мед містить природні цукри та антиоксиданти. Його можна додавати до чаю та ранкового йогурту, це стане прекрасною альтернативною заміною кави.

містить природні цукри та антиоксиданти. Його можна додавати до чаю та ранкового йогурту, це стане прекрасною альтернативною заміною кави. Імбир можна зранку змішувати з лимоном і теплою водою, додавши корицю або мед. Це зарядить ваш організм енергією на весь день. Такий потужний енергетичний напій корисний для центральної нервової системи та підвищення імунітету.

можна зранку змішувати з лимоном і теплою водою, додавши корицю або мед. Це зарядить ваш організм енергією на весь день. Такий потужний енергетичний напій корисний для центральної нервової системи та підвищення імунітету. Ягоди лимонника мають органічні кислоти і тонізувальні речовини. Щоб приготувати з них енергетик, треба взяти 1 ст. л. сухих чи свіжих ягід і заварити їх у 0,5 л окропу. Чай настоювати упродовж однієї години. Для смаку можна додати трохи меду чи варення.

мають органічні кислоти і тонізувальні речовини. Щоб приготувати з них енергетик, треба взяти 1 ст. л. сухих чи свіжих ягід і заварити їх у 0,5 л окропу. Чай настоювати упродовж однієї години. Для смаку можна додати трохи меду чи варення. Настій женьшеню . Можна додати кілька крапель женьшеню до зеленого чаю або просто випити з водою. Такий напій допоможе збадьоритися, ви будете продуктивними та енергійними упродовж усього дня.

. Можна додати кілька крапель женьшеню до зеленого чаю або просто випити з водою. Такий напій допоможе збадьоритися, ви будете продуктивними та енергійними упродовж усього дня. Гречка . Це чудове джерело вуглеводів і білків, які забезпечують тривалу енергійність.

. Це чудове джерело вуглеводів і білків, які забезпечують тривалу енергійність. Продукти з активними бактеріями – пробіотиками. Це кефір і йогурти , які підтримуватимуть здоров’я травної системи та високий рівень енергії упродовж усього дня.

, які підтримуватимуть здоров’я травної системи та високий рівень енергії упродовж усього дня. Зелений чай , який містить багато кофеїну, стане прекрасним замінником кави. Цей напій також багатий на антиоксиданти, які підвищують рівень енергії та покращують концентрацію уваги.

, який містить багато кофеїну, стане прекрасним замінником кави. Цей напій також багатий на антиоксиданти, які підвищують рівень енергії та покращують концентрацію уваги. Вода. Зранку після сну треба обов’язково пити воду, оскільки її нестача в організмі може викликати втому та знижувати рівень енергії. Тому варто уникати зневоднення організму і пити воду в достатній кількості. Віра ХМЕЛЬНИЦЬКА

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