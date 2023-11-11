«Ми втратили дуже світлу людину»: у Кременчуці попрощалися з головною редакторкою «Кременчуцького Телеграфа» Ольгою Мінчук

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11 листопада у Свято-Миколаївському кафедральному соборі попрощалися з журналісткою та головною редакторкою «Кременчуцького Телеграфа» Ольгою Мінчук. Востаннє побачитись прийшли її рідні, друзі, колеги та ті, хто знав Олю.

Ольга Мінчук працювала кореспонденткою газети «Вісник Кременчука» та у всеукраїнських виданнях. Згодом стала головною редакторкою «Кременчуцького Телеграфа».

Серце журналістки перестало битися 9 листопада 2023 року на 46-році життя.

— Ми втратили не просто журналіста, не просто головного редактора видання. Ми втратили дуже світлу людину. В цій людині було дуже багато енергії, дуже багато світла. І вона була надзвичайно життєлюбива, якимсь промінчиком, який міг запалити усіх в редакції, напридумувати купу нових проектів і невпинно їх реалізовувати. Телеграфу понад 20 років, в редакції попрацювало дуже багато журналістів. Напевно, сьогодні Оля зібрала «планірку», найбільшу «планірку» з «телеграфістів», які попрацювали за різних часів. Вона була мою правою рукою і наразі мені дуже-дуже складно говорити, що вона «була», — говорить СЕО ПП"Видавничий дім «Приватна газета» Леся Лазоренко.

Колега Олі з видання «Кременчуцька газета» Ліна Романченко каже, що пам’ятає її, як «дуже світлою і радісною» людиною.

— Останні дні згадувався її сміх, її завжди щирий і веселий голос. Це була людина, особисто я ніколи від неї не чула, щоб вона на щось скаржилась, щоб на когось жалілась. У неї запитає, як буває якась проблема, а вона каже: «Та все нормально, все нормально, все добре». І лишається сказати, що Олюшка, я її так особисто називала, вона лишиться у нашій пам’яті такою ж світлою Олею, — розповідає Ліна Романченко.

Головний редактор сайту Latifundist Костянтин Ткаченко каже, Оля була для нього наставницею, до якої він завжди міг звернутися по допомогу або за порадою.

— Для мене Оля — це життя, це енергія. Це фонтан життя. Це людина, яка вчила мене журналістиці, писати по-людськи, вчила життю. Міг дзвонити їй просто за якісь життєйськими питаннями, вона мені щось радила. Весною ми побачились з нею на форумі в Франківську (місто Івано-Франківськ — ред.) і просто щасливі були побачити один одного. Життя розкидувало нас, але ми завжди пам’ятали один про одного, — говорить Костянтин Ткаченко.

У журналістки залишився чоловік та двоє дітей. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олі.