Внаслідок двох аварій на Полтавщині постраждало двоє людей

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10 листопада у Полтавському та Миргородському районі стались дві аварії, внаслідок яких постраждали дві людини. Про це повідомили в обласній поліції 11 листопада.

Одна з ДТП сталась у селі Красногорівка Миргородського району на автодорозі Велика Багачка – Красногорівка.

За даними слідства, автомобіль ЗАЗ Forza, під керуванням 34-річної харків‘янки, врізався у мотоцикл Musstang, яким керував 13-річний місцевий водій. Внаслідок зіткнення 70-річний пасажир мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його доправили до Полтавської обласної клінічної лікарні.

Інша аварія сталась ввечері на виїзді з міста Кобеляки в напрямку селища Білики Полтавського району.

У поліції розповіли, що автомобіль ВАЗ 211040, під керуванням 29-річного місцевого жителя, збив 15-річного мешканця одного із сіл Кобеляцької громади. Неповнолітнього із травмами медики доставили до лікарні.

Обставини та причини аварій з’ясовують слідчі.

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