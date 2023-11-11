Доля жінок, вбивство та вибір у коханні: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Тетяна Цой «Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри»





Продовження книги «Мені байдуже, що люди скажуть» - глибока, чиста і водночас драматична розповідь, що тримає цікавість читача з першої до останньої сторінки.

Три покоління жінок, понівечених окупаціями і війною, зраджена довіра і нелегкий вибір між коханням, осудом людей, страхом помилок і обов’язком. Але у всьому цьому – любов до рідної землі, ментальності свого народу, який, і не маючи що вдягнути, побілить хату і випере білу фіранку на вікні.

Це не просто «love story», хоча і вона теж. Це не просто «про рідне село» - хоча і про нього теж. Це така щира цікава оповідь, після якої хочеться жити, бути сильним і вірити в кохання.