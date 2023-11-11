Доля жінок, вбивство та вибір у коханні: що новенького кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
|
Тетяна Цой «Мені байдуже, що люди скажуть. Сестри»
Продовження книги «Мені байдуже, що люди скажуть» - глибока, чиста і водночас драматична розповідь, що тримає цікавість читача з першої до останньої сторінки.
Три покоління жінок, понівечених окупаціями і війною, зраджена довіра і нелегкий вибір між коханням, осудом людей, страхом помилок і обов’язком. Але у всьому цьому – любов до рідної землі, ментальності свого народу, який, і не маючи що вдягнути, побілить хату і випере білу фіранку на вікні.
Це не просто «love story», хоча і вона теж. Це не просто «про рідне село» - хоча і про нього теж. Це така щира цікава оповідь, після якої хочеться жити, бути сильним і вірити в кохання.
|
Кріс Тведт «Небезпека рецидиву»
Чотирнадцятирічну Майю знаходять мертвою. Підозрюваному у вбивстві захищає відомий адвокат Мікаель Бренне. Він розуміє, що справу не виграти, адже проти вбивці є незаперечні докази. Але в суді щось пішло не так. Адвокат хоче встановити істину і починає власне розслідування. Крок, про який він дуже скоро пошкодує. У справі Майї з’являється довгий шлейф убивств. І комусь із убивць дуже не подобається Мікаель Бренан.
|
Світлана Талан «Осіння весна»
Марія – шкільна вчителька. Мама двох маленьких дітей і дружина Романа, з яким живе за звичкою, та аж ніяк не через кохання. Її молодість минає в сірості, й так само, мабуть мине все життя. Без пристрасті й почуттів. Проте випадкова зустріч з Олександром стає для неї подихом весни у похмурих осінніх буднях. Проте Олександр – не єдиний, кого цікавить Марія. Перед нею постає складний вибір. Залишитися вірною, проте не щасливою дружиною? Чи відповісти на почуття того, хто поруч з дитинства?...
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.