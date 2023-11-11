На Полтавщині після аварії помер водій легковика — поліція

У Миргороді водій автомобіля Volkswagen Jetta помер після того, як наїхав на 19-річну дівчину. Про це повідомили в обласній поліції 11 листопада.
Сама ДТП сталась 9 листопада приблизно о 19:00. Як розповіли в поліції, автомобіль Volkswagen Jetta, під керуванням 64-річного водія наїхав на 19-річну пішохідку. Внаслідок ДТП дівчина отримала легкі травми, її не госпіталізували.
Зазначено, що одразу після аварії водій автомобіля Volkswagen Jetta повідомив, що йому стає зле.
Для остаточного встановлення причини смерті тіло водія направили на судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовує поліція.
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