На Полтавщині після аварії помер водій легковика — поліція

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У Миргороді водій автомобіля Volkswagen Jetta помер після того, як наїхав на 19-річну дівчину. Про це повідомили в обласній поліції 11 листопада.

Сама ДТП сталась 9 листопада приблизно о 19:00. Як розповіли в поліції, автомобіль Volkswagen Jetta, під керуванням 64-річного водія наїхав на 19-річну пішохідку. Внаслідок ДТП дівчина отримала легкі травми, її не госпіталізували.

Зазначено, що одразу після аварії водій автомобіля Volkswagen Jetta повідомив, що йому стає зле.

— Медичні працівники, які прибули на виклик, намагалися врятувати чоловіка, але, на жаль, він помер. За попередньою інформацією лікарів, причиною смерті чоловіка, ймовірно, стала серцево-судинна недостатність, — йдеться у повідомленні.

Для остаточного встановлення причини смерті тіло водія направили на судово-медичну експертизу. Обставини події з’ясовує поліція.