У Кременчуцькому районі водій легковика збив чоловіка і втік з місця аварії — поліція

10 листопада, приблизно о 19:00, в в селі Камʼяні Потоки Кременчуцького району сталась аварія. Про це повідомили в обласній поліції.
За даними слідчих, легковик збив 61-річного чоловіка і втік з місця ДТП. Унаслідок аварії пішохід отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Правоохоронці розшукали автівку в одному із гаражних кооперативів у Кременчуці. Згодом встановили й водія, ним виявився 25-річний місцевий мешканець.
Обставини та причини ДТП встановлює слідство.
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