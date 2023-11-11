Порятунок та евакуація: деталі пожежі на вул. Тараса Бульби

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10 листопада на вулиці Тараса Бульби у дев’ятиповерхівці сталась пожежа в коморі на останньому поверсі. Про це повідомили в Кременчуцькому райуправлінні ДСНС 11 листопада.

Під час гасіння пожежі надзвичайники врятували 1 людину. Також із житлового будинку евакуювали 5 мешканців. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

У пожежі згоріло вживане майно мешканців квартир 9-го поверху, що було в коморі, 300 метрів погонних проводів. Від вогню пошкодилсь вхідні двері до квартир,пральна машина, закоптились стіни та стеля двох коридорів 9-го поверху.

Травмованих чи загиблих в наслідок пожежі не зареєстровано. Причина виникнення пожежі встановлюється.