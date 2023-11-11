На Авдіївському напрямку загинув воїн з Кременчука Олександр Овчаренко

31 жовтня загинув військовий з Кременчука Овчаренко Олександр Олегович. Захисник України загинув під час агресії військ російської федерації в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
Олександр проходив військову службу з 23 лютого 2023 року і був старшим водієм взводу. У полеглого воїна лишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Співчуття рідним та близьким!
Поховання Олександра Овчаренка відбудеться 13 листопада, а саме:
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