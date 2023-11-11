На Полтавщині синоптики прогнозують сильні пориви вітру на кілька днів

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Вдень 11 листопада та протягом доби 12 листопада у Полтавській області очікуються сильні пориви південно-східного вітру, 15-20 м/с. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності — «жовтий».

Перший рівень небезпечності — погодні умови, потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики радять зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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