У Полтавській області працювала ППО

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З вечора 10 листопада по ніч 11 листопада російська армія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона працювала у 7 областях країни, у тому числі на Полтавщині.

Про це повідомили на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Під час атаки росіяни застосовували:

31 ударний БпЛА «Shahed-136/131» із трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;

1 керовану авіаційну ракету Х-31 — з акваторії Чорного моря;

протикорабельну ракету П-800 «Онікс» — з окупованого Криму;

зенітну керовану ракету С-300 — з Белгорода.

— У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.





