У Полтавській області працювала ППО

Загалом військові знищили 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131»
З вечора 10 листопада по ніч 11 листопада російська армія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона працювала у 7 областях країни, у тому числі на Полтавщині.
Про це повідомили на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Під час атаки росіяни застосовували:
- 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131» із трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
- 1 керовану авіаційну ракету Х-31 — з акваторії Чорного моря;
- протикорабельну ракету П-800 «Онікс» — з окупованого Криму;
- зенітну керовану ракету С-300 — з Белгорода.
— У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.
Автор: Вероніка Білодід
Джерело фото: defence-ua.com
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.