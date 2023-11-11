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Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавській області працювала ППО

Сьогодні, 08:17 Переглядів: 1 063

Загалом військові знищили 19 ударних БпЛА «Shahed-136/131»

З вечора 10 листопада по ніч 11 листопада російська армія атакувала Україну ударними БпЛА та кількома ракетами різних типів. Протиповітряна оборона працювала у 7 областях країни, у тому числі на Полтавщині.

Про це повідомили на Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Під час атаки росіяни застосовували:

  • 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131» із трьох напрямків — Приморсько-Ахтарськ, Курськ- рф та мис Чауда -ТОТ Крим;
  • 1 керовану авіаційну ракету Х-31 — з акваторії Чорного моря;
  • протикорабельну ракету П-800 «Онікс» — з окупованого Криму;
  • зенітну керовану ракету С-300 — з Белгорода.
— У результаті протиповітряного бою знищено 19 ворожих ударних БпЛА «Shahed-136/131», — йдеться у повідомленні.



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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: defence-ua.com
Теги: ППО
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